Vijf Bulgaren riskeren tot twee jaar cel voor cannabisplantage in villa langs Golfbrekerslaan Siebe De Voogt

06 juni 2019

15u34 2 Middelkerke Vijf Bulgaren hangt in de Brugse rechtbank gevangenisstraffen tot twee jaar boven het hoofd voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage met 350 planten in een villa langs de Golfbrekerslaan in Middelkerke. Ook in Begijndijk werden resten van een plantage teruggevonden.

Het onderzoek ging van start, toen een alerte wijkagent begin augustus vorig jaar de alleenstaande villa langs de Golfbrekerslaan in Middelkerke in het oog kreeg. De ramen van de woning waren afgeplakt en er was volgens de inspecteur ook een constant gezoem te horen. “Omdat in de buurt ook een duidelijke cannabisgeur hing, werd een gerechtelijk onderzoek opgestart”, vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank.

Bulgaren

Het gerecht viel op 29 oktober binnen in de villa. Op de eerste verdieping troffen de speurders drie kweekkamers met zo’n 350 cannabisplanten aan. In de woning werd daarnaast nog eens voor 1 kilo marihuana teruggevonden. Tihomir T. en zijn vriendin Ivanka G. werden gearresteerd, toen ze met een Peugeot 407 wilden wegrijden van de villa. Binnen werd Martin S. opgepakt. Om mee te werken aan de plantage had de man naar eigen zeggen onderdak gekregen van Tihomir T. De woning stond ook ingeschreven op naam van de Bulgaar, die weliswaar de vrijspraak vraagt. De man blijft beweren dat hij met de plantage niets te maken had.

Het onderzoek wees uit dat een deel van de huur van de villa betaald werd door zijn ex-baas en landgenoot Hamdi M. “In zijn bedrijf in Scherpenheuvel-Zichem vonden we onder meer een kweekkalender en plantenmest terug”, stelde de procureur. “In een gehuurd pand van zijn vriendin Gyulshen S. in Begijnendijk troffen we bovendien een ontmantelde plantage aan.” Het koppel kwam donderdagmorgen niet opdagen voor hun proces en riskeert 18 maanden cel. Voor Tihomir T. werd eveneens een gevangenisstraf van 18 maanden gevraagd, zijn vriendin hangt 1 jaar boven het hoofd. Martin S. riskeert tot slot 2 jaar cel. Hij werd als enige in 2014 al veroordeeld voor het bezit van cannabis. Uitspraak op 27 juni.