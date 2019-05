Viertal ontkent in beroep betrokkenheid bij dood van drugsvriend Jeffrey Dujardin

22 mei 2019

17u35 0 Middelkerke In het hof van beroep vraagt het Openbaar Ministerie om vier betrokkenen toch schuldig te verklaren aan de onopzettelijke dood van een vriend. Patrick M. overleed in april 2018 na het gebruik van heroïne, alcohol en medicatie. Daarnaast vroeg de procureur-generaal de bevestiging van straf.

De politie van Middelkerke werd op 7 april kort na middernacht naar het appartement van David P. (51) geroepen op de Zeedijk. Ze troffen er het levenloze lichaam van P.M. aan. Onderzoek bracht aan het licht dat de man stierf aan een overdosis heroïne in combinatie met alcohol en medicatie. David P. kreeg in eerste aanleg een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. De drie andere dealers kregen opschorting van straf en celstraffen van 37 maanden “De beklaagde was een tweetal uur eerder thuisgekomen, maar belde de hulpdiensten niet. Hij verklaarde dat hij nog ‘geluidjes maakte’”, zegt de procureur-generaal in beroep. “Hij lichtte enkele vrienden in, pas na een paar uur belde hij de hulpdiensten.”

De heroïne bleek via via beland te zijn bij David P. Twee vrouwelijke dealers en een man werden voor de rechter gebracht voor het afleveren van de heroïne. Volgens de rechter in eerste aanleg was het echter niet duidelijk of net die drugs ook de dood van P.M. veroorzaakte. Hij sprak de vier dealers dan ook vrij voor het overlijden. De procureur-generaal in beroep vroeg een bevestiging van straf. “Jullie moeten allemaal eens beseffen waar jullie mee bezig zijn en wat voor een smeerlapperij die heroïne is”, zei hij. Voor het dealen van de drugs vroeg hij een bevestiging van straf, al wil hij dat één vrouwelijke dealer residentieel opgenomen wordt. Volgens de verdediging is er twijfel dat de heröine de doodsoorzaak was, “Er zaten sporen van slaap- en kalmeermiddelen, alcohol, cannabis en amfetamines in zijn bloed. Het is dus niet zeker dat hij door de heroïne is gestorven.” Uitspraak op 26 juni.