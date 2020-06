Vier jaar cel voor onverbeterlijke dealer die vanuit gevangenis z’n vriendin en moeder drugshandel laat verderzetten Siebe De Voogt

25 juni 2020

12u40 0 Middelkerke Een 41-jarige dealer uit Middelkerke heeft een effectieve celstraf van 4 jaar gekregen voor de verkoop van allerhande soorten drugs. Na zijn arrestatie schakelde J.J. volgens het parket zelfs vanuit de gevangenis zijn moeder en vriendin in om zijn handel verder te zetten.

De Middelkerkenaar kwam in het vizier van de speurders in een onderzoek naar een andere dealer. S.G. (21) had bij hem thuis 1.650 gram marihuana liggen, bijna 60 gram cocaïne en een gram hasj. Telefonieonderzoek wees uit dat hij veelvuldig contact had met J.J. Op 9 januari werden bij de veertiger xtc, ketamine, marihuana en cocaïne aangetroffen. De man zelf had nog eens ruim 50 gram cocaïne en ruim 100 gram ketamine bij.

In het verleden kwam J.J. voor drugsfeiten al tot zes keer toe weg met een voorwaardelijke straf of werkstraf. “Ik ken er niet veel die zoveel kansen krijgen”, stelde de procureur. “En dan moeten we vaststellen dat de beklaagde vanuit de gevangenis enkele brieven schreef naar z’n vriendin en moeder, waarin hij hen vroeg om z’n handel draaiende te houden.”

Het parket vorderde voor J.J. een effectieve celstraf van 4 jaar. Zijn advocaat Kim Devoldere drong vergeefs aan op een mildere bestraffing.

S.G. kreeg voor zijn verkoop een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. B.D. (22), een andere Middelkerkenaar die mee terecht stond als tussenpersoon tussen J. en zijn afnemers, is veroordeeld tot 1 jaar effectief. In totaal verklaarde de rechter 20.000 euro aan drugsgeld verbeurd.