VIDEO. Jean-Marie Dedecker stemt in Middelkerke: “Wat ik straks nog doe? Het gras afrijden” Timmy Van Assche

26 mei 2019

10u36 4 Middelkerke In Middelkerke heeft burgemeester Jean-Marie Dedecker zijn stem uitgebracht in deelgemeente Slijpe.

Samen met zijn vrouw Christine Dehaemers stapte Dedecker het stemhokje in van zaal Ter Zelte, zo'n drie kilometer van zijn thuis. De burgemeester, die als onafhankelijke de lijst van N-VA duwt, gaf een ontspannen indruk. “De druk is nu ook niet zo groot als bij de gemeenteraadsverkiezingen, want die waren echt erop of eronder”, zegt Dedecker. “Ook thuis loopt hij er een stuk rustiger bij”, knipoogt echtgenote Christine. Hoe dan ook wil Dedecker scoren. “Als ik verkozen geraak, zal ik zeker in de Kamer zetelen. Dat valt absoluut te combineren met het burgemeesterschap. Hoe ik de rest van de dag de verkiezingen zal beleven? Wel, ik ga straks alleszins mijn gras afrijden en de haag wat trimmen”, besluit Dedecker.