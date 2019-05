Verkeersagressor deelt klappen uit na achtervolging in de sneeuw Jelle Houwen

28 mei 2019

Een verkeersagressor liet verstek gaan in de strafrechtbank van Brugge waar hij 1 jaar cel en 800 euro boete riskeert. Eind vorig jaar kreeg Steven B. het op de E40 in Middelkerke aan de stok met een andere bestuurder, die vergezeld was van een kind van 11 jaar. B. reed onvoorzichtig rond en bleef in de sneeuw en in de duisternis naast de wagen van L. rijden. Toen die het gevaarlijke gedrag van B. zo moe was en afreed achtervolgde de man hem nog. Uiteindelijk zette L. zijn wagen aan de kant, naderde B. hem en gaf hem voor de ogen van het elfjarig meisje een vuistslag. De man moest in het ziekenhuis vier hechtingen krijgen om zijn wonde te dichten. L. kon de nummerplaat van zijn belager contacteren en zo kwam de politie bij de man uit. Hij werd eerder al tweemaal veroordeeld voor geweldfeiten. Vonnis op 25 juni.