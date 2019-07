Verkaveling Badenlaan ‘on hold’ na klacht van actiegroep

Timmy Van Assche

11 juli 2019

01u54 0 Middelkerke De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de Badenlaan loopt vertraging op. Na een klacht van een lokale actiegroep en vernietiging van de verkoop, beslisten de kopende huisvestingsmaatschappijen WoonWel en IJzer & Zee en het gemeentebestuur om de verkoopprocedure volledig te hernemen.

De gemeenteraad keurde in april de verkoop van de verkavelingsgronden aan de Badenlaan aan de woonmaatschappijen IJzer & Zee en WoonWel goed. Kort nadien ontvingen het gemeentebestuur van Middelkerke en het OCMW van Nieuwpoort een klacht, die ook werd ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Die stelde dat de verkoop van de gronden werd gebaseerd op een verouderd schattingsverslag dat dateert uit 2012”, melden schepen Dirk Gilliaert (CD&V) en burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). “Daarop vernietigde het agentschap de gemeenteraadsbeslissing en dus ook de verkoop. Die werd ondertussen in een notariële akte beschreven en om de voortgang van dit belangrijke huisvestingsdossier niet te belasten, wordt de verkoopakte ontbonden.” Het gemeentebestuur laat nu zo snel mogelijk een nieuw schattingsverslag opmaken. “Zodat de verkoopprocedure in het beste belang voor alle partijen kan worden hernomen”, laat het gemeentebestuur nog weten. “We voorzien verder geen problemen en maken ons sterk dat de nieuwe verkaveling fundamenteel zal bijdragen tot meer leefkwaliteit in Westende-Bad. In een eerste fase worden zo’n 165 sociale woningen opgetrokken.” Na de ontwikkeling van deze eerste fase, kunnen ook private percelen worden verkocht.