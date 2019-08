Verjaardag van bevrijding Westende schakelt versnelling hoger met interessante expo Timmy Van Assche

00u31 0 Middelkerke Westende en Lombardsijde werden 75 jaar geleden tijdens de tweede wereldoorlog bevrijd door de Canadese troepen van het Essex Scottishregiment. Het gemeentebestuur herdenkt deze ingrijpende gebeurtenissen met een tentoonstelling, een dagelijkse vertoning van een filmmontage met de laatste getuigen en een bevrijdingsfeest op zondag 8 september in Westende-dorp.

In deelgemeente Middelkerke trokken de Duitsers zich zonder slag of stoot terug en reden op vrijdag 8 september 1944 Canadese soldaten het dorp binnen, troepen van het 12e regiment Manitoba Dragoons. In Westende daarentegen boden de Duitsers nog hevig weerstand vanuit steunpunt Seydlitz, in de duinen bij de Calidris, tot ze zich ook overgaven op dinsdag 12 september 1944. Bij die laatste schermutselingen vielen twee Canadese doden, bij de Duitse troepen waren er 16 doden en werden er 316 krijgsgevangen gemaakt. In de expo ‘Westende Bevrijd 1944-2019’ in zaal De Kilt worden foto’s, voorwerpen en uniformen in verband met de bevrijding getoond, uit de rijke collectie van Westendenaar Kristof Jacobs. De tentoonstelling loopt vanaf vrijdag 30 augustus tot en met zondag 15 september en is open op woensdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.

Bioscoop

Op het marktplein staat nog tot 15 september een minibioscoop waar je dagelijks een montage kan bekijken met de laatste getuigen die vertellen over de aankomst van de bevrijders, de volksvreugde, de feesten, vriendschappen en flirts, maar ook over de grimmige sfeer van afrekeningen met ‘zwarten’, mensen verdacht van Duitse sympathieën - soms ten onrechte. Na de Canadezen kwamen de Engelsen om de streek te besturen, te ontmijnen en te bevoorraden. Daarover zijn de meningen soms onverbloemd negatief, omdat de Engelsen “niet deelden” met de lokale bevolking. Op zondag 8 september wordt om 16 uur een bevrijdingsfeest georganiseerd met een stoet, een plechtigheid aan het oorlogsmonument en een volksfeest op het marktplein. Ook toen de oorlog voorbij was, werden de Canadezen op 10 juni 1945 opnieuw feestelijk onthaald met een huldebetoon en een indrukwekkende ‘bevrijdingsstoet’. Meer info: 059/31.97.96.