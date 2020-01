Verharding jaagpad van de baan, maar protestbord blijft staan Timmy Van Assche

29 januari 2020

13u07 1 Middelkerke Nee, de asfaltering van het jaagpad aan de noordzijde van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort komt er niet. Toch blijft het protestbord nabij de woning van burgemeester Jean-Marie Dedecker gewoon staan. “Ik vind het gewoon een prachtig bord, toch?”

Even terug in de tijd. De vorige beleidsploeg had plannen om het jaagpad langs de vaart te verharden tussen de Wateringstraat en de Rattevallebrug en vanaf die brug tot aan de gemeentegrens met Nieuwpoort. Eerst was er sprake van een toplaag van bijna drie meter breed met asfalt of beton, daarna met kiezels of schelpen. Dat was niet naar de zin van verschillende buurtbewoners, waaronder ook toenmalig oppositieraadslid en huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Pestgedrag van de gemeente", klonk het destijds. “Het jaagpad loopt dwars door natuurgebied.” Er werden verschillende protestborden geplaatst bij het pad... en die staan er op vandaag nog altijd, ook al zijn de plannen voor een verharding definitief van de baan. “Dat kan te maken hebben met het feit dat ik burgemeester ben geworden”, grapt Dedecker nu. “Maar goed, ik vind het protestbord gewoon mooi, daarom blijft het staan.”