Verdwaalpalen liggen omgewaaid en beschadigd op strand: “Waarom zet het gemeentebestuur die niet binnen in de winter?” Bart Boterman

16 maart 2020

12u11 0 Middelkerke “Sommige verdwaalpalen liggen om, andere zijn beschadigd. Als het zo verder gaat, zijn ze binnenkort allemaal stuk.” Gemeenteraadslid Johan Töpke (Open Vld) hekelt het feit dat de verdwaalpalen in Middelkerke en Westende de voorbije winter achtergebleven zijn op het strand. “De verdwaalpalen binnenhalen, veroorzaakt ook schade én kost veel meer geld dan ze gewoon recht te zetten”, zegt schepen Tom Dedecker (LDD).

Oppositieraadslid Johan Töpke zijn beklag deed zijn beklag op de gemeenteraad. “Na de zomervakantie wordt het strand jaarlijks volledig ontruimd met het weghalen van strandboeien, douchezuilen, signalisatieborden van de redders, vlaggenmasten, vuilnisbakken, enzovoort. Ook strandcabines, beachbars en dijkterrassen moeten tegen een vaste datum van het strand verdwenen zijn. Toch zijn de verdwaalpalen een uitzondering en moeten die ‘overwinteren’ op het strand. Een vergetelheid, nonchalance, besparingen of verwaarlozing? Ik weet het niet. Zelf heb ik vastgesteld dat verdwaalpalen omverliggen of beschadigd zijn door de stormen van afgelopen winter.”

“Binnen de kortste keren onbruikbaar”

“Rond het Casinoplein is een verdwaalpaal schuin gewaaid, een tweede ligt al wekenlang omver op het strand en is ondertussen grotendeels bedekt door zand. Een andere ligt afgekraakt tegen de schuine helling van de zeedijk, een vierde ornament is zelfs letterlijk verdwaald en teruggevonden aan de waterlijn in Raversijde na een storm. Op verscheidene palen zijn de infoborden losgekomen. Ik begrijp niet dat men hiervoor geen zorg draagt. Binnen de kortste keren zijn alle verdwaalpalen onbruikbaar, terwijl ze al jaren hun nut bewijzen. Het is toch een kleine moeite om ze in de winter te stockeren in het gemeentelijk depot?”, aldus Töpke. Hij bevroeg schepen Tom Dedecker (LDD), bevoegd voor de kustreddingsdienst, erover op de jongste gemeenteraad.

Schepen Dedecker ziet er geen graten in. “Onze diensten hebben vastgesteld dat er drie palen omver liggen. Op dertig verdwaalpalen gaat het dus om tien procent. Het is voor onze technische dienst een kleine moeite om die opnieuw recht te zetten. Als we al die palen moeten binnenhalen, brengt dat enerzijds meer schade met zich mee en anderzijds moet voor veel meer werkuren betaald worden. De schade is niet van die aard dat de herstelkosten de loonkosten zullen overschrijden”, reageert schepen Tom Dedecker.

“De verdwaalpalen zullen dus altijd blijven staan in de wintermaanden. Het typeert overigens de oppositie dat ze hierover klaagt te midden van de coronacrisis, waarbij de lokale economie enorme klappen krijgt. We werken momenteel aan maatregelen om de economie zuurstof te geven", aldus Tom Dedecker.