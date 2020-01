Veiligere fietsverbinding tussen Schore, Sint-Pieterskapelle en Mannekensvere Timmy Van Assche

23 januari 2020

06u42 0 Middelkerke Binnenkort start de gunningsprocedure voor het fietspad langs de Brugsesteenweg tussen de Uniebrug en de Schorestraat. Daarmee start de tweede fase van het veilige fietsnetwerk tussen Schore, Sint-Pieters-Kapelle en Mannekensvere.

De aanleg van een afgescheiden fietspad lang de Brugse Steenweg zorgt voor een veilige fietsverbinding tussen Schore, Sint-Pieterskapelle en Mannekensvere. “Enkel in het centrum van Mannekensvere blijft een fietssuggestiestrook behouden”, zeggen burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). “Ook tussen de Schorebrug en het kruispunt van de Schorestraat en de Brugse Steenweg wordt momenteel een nieuw, afgescheiden fietspad aangelegd. Zo kun je binnenkort in alle comfort van de IJzerdijk naar de Middelkerkse polders fietsen. Middelkerke wordt een heus fietsparadijs, want we investeren de komende jaren bijna 23 miljoen euro in de opwaardering van de dorpskernen en de onderlinge fietsverbindingen”, maakt het gemeentebestuur zich sterk.