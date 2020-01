Veertiger riskeert 2 jaar cel nadat bende cannabisplantage opzet in z'n loods: “Het was een vriendendienstje” Siebe De Voogt

23 januari 2020

14u29 0 Middelkerke Hij was nog nooit in aanraking gekomen met het gerecht, maar toch besliste een 47-jarige man uit Nieuwpoort 2,5 jaar geleden om zijn loods te verhuren aan een bende die cannabis wilde telen. Dat brak hem zuur op, want de politie stootte enkele maanden later op 553 plantjes. D.N. riskeert nu 2 jaar cel met uitstel. “Ik maakte een grote fout”, vertelde hij. “Het was enkel een vriendendienstje.”

De politie van Middelkerke kreeg op 2 juni 2017 informatie van een bewoner uit de Steenstraat in Westende. De man maakte zich zorgen over een constant gezoem dat uit een loods kwam nabij z'n woning. Hij zag naar eigen zeggen dagelijks twee mannen op het domein lopen en had gezien dat enkele ramen van het gebouw afgeplakt waren met folie. Speurders trokken ter plekke, maar konden aanvankelijk geen gezoem vaststellen door de zware stormwind die die dag de kustregio teisterde.

Observatie

Op 23 juni besliste de politie toch om nog eens ter plaatse te gaan. Nu stelden ze wél gezoem vast en bij het betreden van de loods troffen ze een ruimte aan van 8 op 3 meter met een afzuigsysteem en ventilatoren. Verspreid over twee kweekkamers stonden in totaal 553 cannabisplanten van ongeveer 1 meter hoog. De speurders sloten de loods weer af en beslisten de omgeving in de gaten te houden. “Rond 11 uur zagen ze een man toekomen met z'n fiets”, stelde de procureur. “Hij had de sleutels van de loods bij en sprak Engels.” De politie identificeerde de man als de Albanees G.A. (25). Hij stond in voor het onderhoud van de plantage en woonde in Nieuwpoort in een bijgebouw van D.N. (47), de eigenaar van de bewuste loods. De man ging zich een dag later zélf aanbieden bij de politie, toen hij had gezien dat zijn eigendom in de Steenstraat verzegeld was.

Vriendendienst

Tijdens het verdere onderzoek konden de speurders naar eigen zeggen een organisatie in kaart brengen. D.N. bleek enkele maanden voor zijn arrestatie gecontacteerd te zijn geweest door de 39-jarige Albanees G.D. “De man vroeg hem aanvankelijk om met zijn speedboot mensen naar het Verenigd Koninkrijk te brengen", aldus het parket. “Hij weigerde, waarop hem werd gevraagd om de loods te verhuren.” F.M. (54) uit Houthulst en D.M. (56) uit Genk zouden de Albanees aan de contactgegevens van D.N. geholpen hebben. Een andere Genkenaar, F.M. (38), leverde dan weer de stekjes voor de cannabisplanten.

Het openbaar ministerie vorderde voor G.A. 18 maanden cel met uitstel, net als voor D.M. F.M. uit Houthulst hangt 30 maanden met uitstel boven het hoofd, terwijl voor Genkenaar F.M. 1 jaar met uitstel werd gevraagd. G.D. wordt aanzien als spilfiguur en riskeert 4 jaar effectief. Een zevende betrokkene uit Anderlecht wordt wellicht vrijgesproken. D.N. hangt als eigenaar van de loods 2 jaar cel met uitstel boven het hoofd. Hij vroeg de rechtbank om mildheid. “Het is een grote fout geweest”, zuchtte de man, die voor het eerst in z'n leven voor een rechter stond. “Het was gewoon een vriendendienstje.” Volgens zijn advocaat Kris Vincke hielp z'n cliënt nooit zelf mee aan de plantage. De spilfiguur vroeg dan weer de vrijspraak. “Mijn cliënt werd herkend in een fotoreeks, maar die vind ik in dit dossier niet terug”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Daarmee zijn de rechten van verdediging geschonden. Hij wilde hier vandaag bovendien aanwezig zijn, maar mag dat niet omdat hij een inreisverbod kreeg opgelegd.” Uitspraak op 27 februari.