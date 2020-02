Veertiger krijgt celstraf met uitstel nadat cannabisplantage werd ontdekt in z'n loods Siebe De Voogt

27 februari 2020

Een 47-jarige man uit Nieuwpoort heeft 2 jaar cel met uitstel gekregen, omdat hij 2,5 jaar geleden zijn loods verhuurde aan een bende die cannabis wilde telen. D.N. omschreef zijn beslissing als "een vriendendienstje". De Albanese spilfiguur werd veroordeeld tot 4 jaar effectief.

De politie van Middelkerke kreeg op 2 juni 2017 informatie van een bewoner uit de Steenstraat in Westende. De man maakte zich zorgen over een constant gezoem dat uit een loods kwam nabij z’n woning. Hij zag naar eigen zeggen dagelijks twee mannen op het domein lopen en had gezien dat enkele ramen van het gebouw afgeplakt waren met folie. Bij een doorzoeking op 23 juni trof de politie verspreid over twee kweekkamers in totaal 553 cannabisplanten aan van ongeveer 1 meter hoog. De Albanees G.A. (25) stond in voor het onderhoud van de plantage en woonde in Nieuwpoort in een bijgebouw van D.N. (47), de eigenaar van de bewuste loods.

Tot 4 jaar cel

Tijdens het verdere onderzoek konden de speurders naar eigen zeggen een organisatie in kaart brengen. D.N. bleek enkele maanden voor zijn arrestatie gecontacteerd te zijn geweest door de 39-jarige Albanees G.D. “De man vroeg hem aanvankelijk om met zijn speedboot mensen naar het Verenigd Koninkrijk te brengen”, aldus het parket. “Hij weigerde, waarop hem werd gevraagd om de loods te verhuren.” F.M. (54) uit Houthulst en D.M. (56) uit Genk zouden de Albanees aan de contactgegevens van D.N. geholpen hebben. Een andere Genkenaar, F.M. (38), leverde dan weer de stekjes voor de cannabisplanten.

De eigenaar van de loods omschreef de beslissing om zijn loods te verhuren als “een vriendendienstje”. Hij kreeg donderdagmorgen 2 jaar cel met uitstel. Plukker G.A. werd veroordeeld tot 18 maanden met uitstel. Houthulstenaar F.M., D.M. en F.M. kregen respectievelijk celstraffen van 30 maanden, 18 maanden en 1 jaar met uitstel. De spilfiguur in het dossier werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. Een zevende verdachte uit Anderlecht werd vrijgesproken.