Vaste rechtbankklanten krijgen opnieuw celstraffen tot drie jaar voor hele reeks diefstallen Siebe De Voogt

14 mei 2020

14u12 0 Middelkerke Twee vijftigers uit Middelkerke hebben celstraffen tot drie jaar gekregen voor een reeks winkeldiefstallen. Philippe B. (55) en Michel B. (51) zijn de laatste jaren vaste klanten in de rechtbank. Opvallend genoeg moesten ze zich ook verantwoorden omdat ze elkaar drie jaar geleden in de haren vlogen.

Het duo maakte de voorbije jaren naam en faam in de Brugse rechtbank en werden donderdagmorgen voor een zoveelste keer veroordeeld voor een hele reeks winkeldiefstallen. Philippe B. sloeg in het voorjaar van 2017 vier keer toe in Middelkerke. Michel B. werd veroordeeld voor vier feiten en een poging aan de kust en één winkeldiefstal in Charleroi. De buit van de gepatenteerde dieven bestond meestal uit flessen sterke drank en kledij. Op 17 april 2017 hebben ze zelfs gevochten met elkaar. Philippe B. zou op die dag naar een mes gegrepen hebben, waarop hij z'n kameraad naar de keel vloog. Michel B. stond op zijn beurt terecht voor slagen aan een man in Middelkerke en weerspannigheid tegenover een politie-inspecteur. Philippe B. kreeg in december 2017 al een voorwaardelijke celstraf van een jaar nadat hij uithaalde met een glasscherf. De rechter legde hem voor de diefstallen en slagen bijkomend twee jaar effectief op. Michel B. werd op zijn beurt veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.