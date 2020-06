Gesponsorde inhoud Vakantiepark Duinenwind, een oase van rust waar alles vlakbij is Aangeboden door Zeeparken Van de commerciële redactie

10u58 0 Middelkerke Vakantie in eigen land is hipper dan ooit. En wat is er leuker dan uitwaaien aan het strand? Niets als je het Frederiek Franck van Zeeparken vraagt. Met meer dan dertig jaar ervaring ben je bij hen op het juiste adres als je op zoek bent naar een vakantiewoning aan de kust. Momenteel zijn ze bezig met de bouw van hun nieuwste park Duinenwind in Lombardsijde. “Het wordt een oase van rust waar toch alles in de buurt is”, aldus Franck.

Meer dan 4.500 woningen heeft Zeeparken al op de teller staan. Nu zijn ze bezig met de realisatie van hun nieuwste project Duinenwind in Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke. In het vakantiepark komen zo’n 25 vakantiewoningen en 4 koppelvilla’s. Die laatste zijn bedoeld voor vaste bewoning. “Duinenwind zal een kleinschalig en rustig park zijn”, zegt Franck. “Ideaal om te bekomen na een zware werkweek.”

Jouw zin

Het park mag dan wel rustig gelegen zijn, toch is ook alles vlakbij. Het ligt recht in het centrum. Ver hoef je dus niet te gaan om brood of charcuterie te halen. Ook ligt het pal tussen Nieuwpoort, Oostende en Brugge, waar je kan shoppen of citytrippen. En uiteraard is ook de kust op wandelafstand. Maar even stappen en je kan heerlijk pootje baden in het zoute water. Je kan dus doen waar je zelf zin in hebt.

Ook wat het vakantiehuis betreft, kan je je zin doen. Elke woning is standaard uitgerust met drie slaapkamers. Maar de afwerking gebeurt compleet zoals jij dat wenst. Ook parking en berging zijn in de prijs inbegrepen. “Daarbij voldoet iedere woning aan alle wettelijke vereisten als het over isolatie en ventilatie gaat”, voegt Franck eraan toe.

Geen risico

Verder heeft elk huis zijn eigen tuin. Alle tuinen zijn naar het zuiden gericht en zijn volledig omheind. Je hoeft dus niet continu op de kinderen te letten en ook de hond kan lekker loslopen. De tuin is eveneens geschikt om op een zwoele zomeravond met een paar vrienden de barbecue aan te steken. In dat geval kunnen de kinderen dan weer een beetje verderop in de speeltuin gaan spelen.

Je betaalt het huis pas als het helemaal klaar is. Op die manier loop je geen enkel financieel risico Frederiek Franck

“Een ander voordeel aan onze vakantiehuizen is dat de grond in volle eigendom wordt verkocht”, zegt Franck. “Er is met andere woorden geen sprake van erfpacht. Ook moet je pas betalen als je huis helemaal klaar is, wat vrij uitzonderlijk is. Op die manier loop je geen enkel financieel risico. Wil je je woning verhuren? Ook daar helpen we je graag mee verder.”

Conclusie: een huis in het nieuwe vakantiepark Duinenwind is uitermate geschikt om met het hele gezin eens goed uit te waaien aan de kust. “Daar komt bij dat vastgoed een ontzettend goede investering is. Voor 215.000 euro (plus kosten) heb je jouw vakantiehuis en voor 299.000 euro (plus kosten) is een van onze koppelvilla’s van jou”, zegt Franck tot slot.

Wil je meer informatie? Surf dan naar www.zeeparken.be. Contact opnemen met Zeeparken gaat door een mailtje te sturen naar verkoop@zeeparken.be of te bellen naar het nummer 058/231422.