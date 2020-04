U kijkt toch ook? Charmezanger Paul Bruna geeft zondag live aperitiefconcert op Facebook Timmy Van Assche

23 april 2020

16u18 0 Middelkerke Zanger Paul Bruna zag de afgelopen maanden tal van optredens in het water vallen door dat vermaledijde coronavirus. Treurnis troef bij zijn fanatieke aanhang, die een opkikkertje kunnen gebruiken. En dat komt er ook, want zondag treedt Paul Bruna live op via Facebook.

“Ik denk dat het nog een tijdje zal duren vooraleer wij elkaar tegen het lijf zullen lopen”, zegt Paul Bruna in een videoboodschap. “Ik ben de fans niet vergeten, en zij mij duidelijk ook niet. Ik kreeg tal van sms’jes, berichtjes en zelfs telefoontjes met de vraag om live op Facebook op te treden. Wel, we gaan dat doen.” Concreet pakt Bruna op zondag 26 april om 11 uur uit met een rechtstreeks aperitiefconcert op zijn Facebookpagina. Zo hoeven de fans zijn optredens toch niet helemaal te missen. “Hou je dus vrij, zet het aperitiefje en de hapjes klaar en geniet mee”, is het devies. Volg het mee via www.facebook.com/paul.bruna.1



