Twintiger werd tijdens vakanties bij oma misbruikt door z’n oom: “Jarenlang gezwegen, omdat we hechte familie waren” Siebe De Voogt

02 maart 2020

15u13 0 Middelkerke Een 42-jarige man uit Middelkerke staat in de Brugse rechtbank terecht voor het jarenlange misbruik van zijn neef. De feiten vonden volgens het parket plaats in vakantieperiodes tussen 2004 en 2011, maar pas in 2018 diende het slachtoffer klacht in. “Ik heb jarenlang gezwegen, omdat we een hechte familie waren", vertelde K. in de rechtbank.

Het misbruik kwam aan het licht toen de 24-jarige man uit Oostkamp op 12 februari 2018 naar de politie stapte. Hij diende klacht in tegen zijn oom, die hem vreemd genoeg vergezelde. Het slachtoffer vertelde hoe B.S. hem tussen 2004 en 2011 meermaals had misbruikt. De feiten speelden zich volgens de man af op skivakantie in Oostenrijk, tijdens zomertripjes in Nederland of tijdens logeerpartijtjes bij zijn oma. Meestal deelde hij een kamer met zijn oom. “Het misbruik startte toen mijn cliënt 9 jaar oud was", pleitte Joke Vanbelle, de advocate van K. “Het begon onschuldig met samen slapen, maar geleidelijk aan werd hij betast onder zijn kledij. Uiteindelijk kwam het ook tot orale seks.”

Ontslag bij familiebedrijf

Jarenlang verzweeg K. het misbruik. Pas na zijn ontslag bij het familiebedrijf stapte hij naar de politie. “Ik heb al die tijd gezwegen, omdat we een hechte familie waren”, vertelde hij maandagmorgen in de rechtbank van Brugge. “Ik wilde dat niet kapot maken. Toen ik ontslagen werd, zag ik geen reden meer om te zwijgen. Ik was ook net weer op reis geweest naar het skioord in Oostenrijk waar ik vroeger misbruikt werd. Alles kwam opnieuw boven.”

Flyers over pedofiel

Volgens de gerechtspsychiater pleegde B.S. de feiten vanuit een affectief-emotionele problematiek. Alles zou teruggaan tot het moment waarop zijn vader het gezin verliet. B.S. was op dat moment 14 jaar oud. De man gaf het misbruik tijdens zijn verhoor grotendeels toe. Hij ging zelf hulp zoeken en riskeert een voorwaardelijke celstraf. Zijn advocaat Joris Van Cauter betwist enkel de periode. “Mijn cliënt blijft erbij dat de feiten hun aanvang kenden in 2009, toen het slachtoffer 14 jaar oud was. Hij betwist ook dat het maandelijks gebeurde.”

Opvallend genoeg stond K. zelf ook terecht, samen met zijn stiefvader en diens kameraad. Zij zouden de beklaagde in de loop van 2018 belaagd hebben en bedreigd met de dood. In zijn straat werden onder meer flyers gebust, die de buren waarschuwden dat er een pedofiel in hun straat woonde. Het parket vorderde de opschorting van straf voor het drietal. De mannen vragen allen de vrijspraak. Vonnis op 6 april.