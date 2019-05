Twee jonge hondjes achtergelaten aan boom op camping Bart Boterman

21 mei 2019

17u10 0 Middelkerke In Middelkerke zijn maandag twee hondjes aangetroffen die waren vastgebonden aan een boom op Camping Marva III in de Steenovenstraat. Het gaat om twee jack russells. De politie bevestigt. “Een bewoner van de camping heeft de dieren bevrijd en naar het politiekantoor gebracht”, zegt commissaris Frank Vandenabeele .

Het is onduidelijk hoe lang de hondjes er al vast hingen. “Het achterlaten van dieren is een inbreuk op de dierenwelzijnswet en dus strafbaar. De honden zijn overgebracht naar Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde”, aldus de commissaris. Volgens het asiel zijn de hondjes, twee ruwharige jack russells, niet gechipt. “En dus is het moeilijk om de identiteit van de eigenaar te achterhalen. Chippen is nochtans sinds 1998 verplicht”, zegt directeur van Ganzeweide Nique Huypens.

“Het zijn vrij jonge honden en ze zijn gewoon aan elkaar. We vermoeden dat het om twee broertjes gaat. Wettelijk gezien moeten we honden vijftien dagen ter beschikking houden. Komen de eigenaars niet opdagen, dan plaatsen we ze op onze website ter adoptie”, voegt Nique Huypens toe. Wie weet wie de eigenaar is van de twee schattige viervoeters, kan de politie of het asiel contacteren.