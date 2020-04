Tuinhuis gaat in vlammen op, bomen van de buren delen in de brokken Bart Boterman

21 april 2020

17u06 2 Middelkerke In de Fleriskotstraat in Leffinge is dinsdagnamiddag rond 14.30 uur een tuinhuis in vlammen opgegaan. De oorzaak is onbekend.

Een plotse hevige rookpluim was tot ver te zien. De brandweer werd verwittigd door de bewoners. “Toen wij aankwamen, stond het tuinhuisje volledig in lichterlaaie. Ook twee bomen van de buren deelden in de vlammen. Het tuinhuis, of tenminste de restanten ervan, was evenwel snel geblust”, zegt brandweerkapitein Frank Ureel van post Middelkerke. “Over de oorzaak is niets bekend. De bewoners konden geen precieze aanleiding aanwijzen.”