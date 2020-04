Trattoria Borsalino schenkt riante hoeveelheid pasta aan plaatselijke voedselbank Timmy Van Assche

04 april 2020

13u15 2 Middelkerke Een mooie geste van Franco en Calogero Borsellino, de uitbaters van de Middelkerkse horecazaak Trattoria Borsalino. Aan de voedselbank schonk het duo maar liefst 200 kilogram pasta en heel wat tomatensaus.

“De zorgverstrekkers verdienen in deze coronatijden alle steun en respect. Nog een groep die het moeilijk heeft, zijn mensen die in (kans)armoede leven”, vertelt Franco. “Wij willen ook hen de nodige steun bieden. Nadat we contact hebben opgenomen met de gemeente, hebben we 200 kilogram pasta, heel wat blikken tomatensaus en -puree, 6 kilogram koffie en nog lekkere koekjes geschonken aan de lokale voedselbank. Een kleine steun, maar wel eentje die nodig is. Eerder schonken we al 500 euro aan de Italiaanse hulporganisatie Caritas om ons dorp Ribera in Sicilië te steunen.”

Samuel Verhaeghe van de protestantse baptistenkerk Bethel, oprichter van de voedselbank, ontving de gift met open armen. “We zijn een officieel erkende voedselbank en zijn actief op het Dorsplein 40 in Lombardsijde. Elke donderdag van de maand - in april uitzonderlijk de vierde donderdag - verdelen we voedsel en andere hulpgoederen aan kwetsbare personen in Nieuwpoort en Middelkerke. Elke maand krijgen we toch 350 tot 400 personen over de vloer. De schenkingen komen van lokale handelaars, horecazaken en supermarkten, en we zijn hen - zoals Borsalino - erg dankbaar.” Dezelfde Bethelkerk is ook oprichter van de vzw Middelkind, dat vooral jongeren in de regio ondersteunt. Wie ook een schenking wil doen, mag contact opnemen met Samuel via 0495/18.54.82.