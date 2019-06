Toekan- en krabvuilnisbak van Rik Delrue op Westendse strand Timmy Van Assche

26 juni 2019

12u57 3 Middelkerke Op het strand van Westende werd de eerste van twee kunstige vuilnisbakken geplaatst. Ze zijn van de hand van de bekende kunstenaar Rik Delrue.

Het idee achter de kunstwerken is simpel, zo legt bevoegd schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) uit. “We willen de hoeveelheid restafval verder doen afnemen en mensen stimuleren om hun pmd correct te deponeren. Met deze kunstige vuilnisbakken zetten we een grote stap. Iedereen mag hier alle plastic inwerpen, zoals blikjes, flessen, yoghurtpotjes en verpakkingen. Ik had een soortgelijk concept gezien op vakantie in Spanje, waa een vis uit traliewerk op het strand stond. Wij combineren nu in onze gemeente kunst en afvalbeheer ineen.” Delrue ontwierp zowel een krab als een toekan. “Ik heb er zowat tweeënhalve maand aan gewerkt”, vertelt de kunstenaar. “Ik vind ecologie en afvalbeheer belangrijk en werkte dan ook met plezier aan het project mee.”

De vuilnisbakken zelf kunnen aan de zijkant worden geleegd door de gemeentelijke diensten. “We kunnen de kunstwerken vrij eenvoudig verplaatsen naar andere locaties, zoals bijvoorbeeld het Normandpark”, zegt Van Muysewinkel nog. “Als het concept aanslaat, kunnen we in de toekomst nog meer zulke vuilnisbakken/kunstwerken plaatsen.”