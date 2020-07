Toch mondmaskerplicht op alle Middelkerkse markten Timmy Van Assche

23 juli 2020

12u14 0 Middelkerke Met onmiddellijke ingang geldt een mondmaskerplicht op alle Middelkerkse markten. Burgemeester Jean-Marie Dedecker vaardigt hiervoor een besluit uit.

Niet alleen op de druk bezochte dagmarkten in Middelkerke moet je voortaan een mondmasker dragen, ook op alle georganiseerde en openbare avond-, rommel en standenmarkten is een mondkapje dragen verplicht. Deze plicht geldt voor iedereen ouder dan 12 jaar. “Gemeentelijke stewards en de ordediensten zien toe op deze mondmaskerplicht. Aan de ingang van de markt staan ontsmettingsunits, een vaste circulatieroute loodst je langs alle kraampjes”, benadrukt het gemeentebestuur. “Op de markten kan het soms druk worden. Houd altijd de nodige afstand, wees geduldig en hoffelijk. Zo verloopt je marktbezoek in de beste en meest veilige omstandigheden.”

Eerder ontstond wat commotie over de grote drukte tijdens de avondmarkt op de zeedijk van deelgemeente Westende.