Toch kleinschalige zomerevenementen in Middelkerke? “Als een betoging met 10.000 mensen kan doorgaan, mogen wij de deur op een kier laten” Timmy Van Assche

09 juni 2020

17u38 3 Middelkerke “De versoepeling van de coronamaatregelen opent perspectief voor de organisatie van enkele kleinschalige evenementen”, zo laten de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker en toerismeschepen Tom Dedecker weten. Het gemeentebestuur zet zo de deur op een kier om alsnog events te organiseren tijdens de zomermaanden.

De dienst evenementen overlegt binnenkort met het verenigingsleven om te polsen naar eventuele samenwerkingen. “Lokale verenigingen zijn misschien wel bereid om voor de traditionele Apéro Sundays, de gesmaakte aperitiefconcerten in al onze deelgemeenten, opnieuw samen te werken. Uiteraard staat het betreffende verenigingen vrij om al dan niet mee te stappen in de organisatie”, zeggen beide Dedeckers. “Ook voor andere activiteiten geven we de hoop nog niet op. De maatregelen versoepelen bijna week na week. Daarom is alles meteen afgelasten volgens ons té drastisch. Als in Brussel een betoging met 10.000 mensen kan doorgaan, waarom zouden wij dan niet op z’n minst de deur op een kier laten”, geeft Jean-Marie Dedecker mee.

Geen definitieve beslissing

“Als het organisatorisch kan en de veiligheidsvoorwaarden het toelaten, willen we toch enkele evenementen laten doorgaan - ofwel via een eigen organisatie, ofwel door derden. Evenementen zoals Kweetniehoeleuk, Bubbels aan zee, de vuurwerkspektakels, Streetmart en de Noordzeefakkeltocht worden nog overwogen. In het geval van Bubbels aan zee bijvoorbeeld, kan je eventueel met een aangepaste tafelschikking toch gasten verwelkomen. En bij de Noordzeefakkeltocht zouden we de toeschouwers kunnen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden en discipline. Nu, de definitieve beslissingen over deze evenementen volgen hopelijk in de komende weken.”

Circulatieplan?

Over de strandplannen aan de kust is al veel inkt gevloeid. “In Middelkerke zal een menselijk strand- en circulatieplan zorgen dat inwoners en vakantiegangers in optimale omstandigheden kunnen genieten van een hopelijk warme ‘staycation’ aan zee, zonder draconische beperkingen”, vervolgen Dedecker en Dedecker. “Om goed in spelen op de gezondheidsrealiteit willen we ons niet vastpinnen door nu al beperkingen op het fiets- en wandelverkeer in te stellen. In zijn meest strikte vorm zou het strand- en circulatieplan een suggestiewandelstrook en een aanpassing van het fietsverkeer inhouden om de veilige circulatie op de zeedijk te garanderen. Maar dat is zeker nog geen uitgemaakte zaak. Alles hangt af van de geldende regels en eventuele richtlijnen van de hogere overheid.”

23 juni

Op acht drukke strandzones, verspreid over zowat 7 kilometer, wordt de capaciteit gemonitord door telling, maar het strand en de zeedijk blijven altijd toegankelijk. “Ten laatste op 23 juni beslissen we welke exacte bepalingen in dit plan daadwerkelijk worden toegepast.”

Gratis zwembandjes

Leuk detail ter afronding: om veilig zwemplezier te garanderen, deelt het gemeentebestuur gratis zwembandjes voor de allerkleinsten uit. Die zijn verkrijgbaar aan de toeristische balies vanaf 1 juli, zolang de voorraad strekt.