Tijdens de herfstvakantie wordt Middelkerke een drakendorp Timmy Van Assche

23 oktober 2019

19u39 1 Middelkerke Voor de nakende herfstvakantie heeft Middelkerke leuke activiteiten in petto. De hoofdrol is daarbij weggelegd voor Otis, een kleine ondeugende, maar schattige draak.

Het drakennest van Otis vind je in het Normandpark. Kinderen kunnen er op drakenexpeditie trekken tot aan de Warandetoren om draken te spotten. Bij iets slechter weer kan je terecht in het pop‑upindoorspeeldorp met springkastelen en hindernisbanen, maar je kan er ook genieten van een leuke voorstelling in De Branding en de bibliotheek. Een wandeltocht, spetterend drakenvuur en film in het drakenei vullen de vakantie goed op, maar het allerspannendste is de zoektocht in Middelkerke. Help mee zoeken naar de magische zin om de mysterieuze code te kraken. De activiteiten lopen van zaterdag 26 tot en met 3 november. Alle info: visit.middelkerke.be.

Het programma in detail:

Van 26 oktober tot en met 3 november: Drakennest in het Normandpark

27 oktober om 15 uur: Cultuurvoorstelling Killie Billie in De Branding

29 en 31 oktober om 10 uur: Film ‘Platvoet’ en ‘Hoe tem je een draak’ in het drankei in de bibliotheek

30 oktober om 15 uur: Poppentheater ‘Draakje Sloekwi’ in de bibliotheek

Van 30 oktober tot en met 1 november (13-17 uur): indoorspeeldorp Otis’ Playcity in De Branding

2 novermber om 20 uur: Drakenvuur op het Casinoplein