Tientallen bewoners van camping Marva III moeten onherroepelijk weg: “Net 10.000 euro geïnvesteerd in chalet, die ik moet afbreken” Bart Boterman

10 juli 2019

18u08 0 Middelkerke Heel wat eigenaars van chalets en woonwagens op camping Marva III in Middelkerke zitten met de handen in het haar sinds ze recent te horen kregen dat ze tegen 31 augustus moeten opkrassen. Over het terrein ten zuiden van de Steenovenstraat, waarop 105 woonwagens en chalets staan, komen de eigenaar en exploitant maar niet tot een overeenkomst. “Maar wij hebben net zo’n 10.000 euro geïnvesteerd in onze chalet. En die moeten we nu weer afbreken. Een ramp”, zegt André Simon (75) uit Diksmuide.

De man spendeert zijn zomermaanden al jaren in zijn chalet op camping Marva III en baat er in juli en augustus zelfs een broodwinkeltje uit om de campinggasten te bedienen. “Maar alle mensen die een verblijf hebben op het zuidelijke gedeelte van Marva III kregen een aangetekende brief. We moeten definitief weg en dat is een hoogst ongelukkige situatie na alle investeringen. Ik ben niet de enige die net handenvol geld heeft gestopt in zijn verblijf. We hadden echt gehoopt om hier te kunnen blijven”, zegt André Simon. Intussen zijn de eerste stacaravans al vertrokken en worden de percelen gesaneerd.

Niet zelf in de hand

“Maar een chalet is een vaste constructie en kan niet worden verplaatst. Op dit terrein staan zo’n vijftien chalets en alle eigenaars zitten met hetzelfde probleem”, gaat hij verder. Ook Bjorn De Corte en Freddy Descamps zitten in hetzelfde schuitje. Dat alle bewoners en hun eigendommen tegen 31 augustus verdwenen moeten zijn, is het gevolg van mislukte onderhandelingen tussen de eigenaar van het terrein en campinguitbater Marva Parken. “Ik begrijp de zorgen van de eigenaars maar al te goed, maar ik heb dit zelf jammer genoeg niet in de hand. Nadat we het terrein dertig jaar huurden, wil de eigenaar het contract niet meer verlengen”, zegt Stefaan Brauwers van Marva Parken.

“Ik ben inmiddels al anderhalf jaar vruchteloos aan het onderhandelen, want het laatste contract liep tot 2018. Ook over een mogelijke verkoop van het terrein aan Marva Parken is geen overeenkomst gevonden, toch niet aan een redelijke prijs. De enige reden dat ik het terrein wou kopen, is om de mensen op de camping te helpen. Velen hebben ook niet de grootste middelen”, voegt Brauwers toe. Maar die bewoners verblijven er inmiddels al anderhalf jaar zonder echte wettelijke basis. Sinds begin dit jaar hoefden ze de standplaatsen ook niet meer te betalen. “We voelden de bui al hangen, maar bleven altijd in onzekerheid. Pas recent weten we met honderd procent zekerheid dat me moeten opkrassen”, reageert André Simon nog.

‘Niet van plan zelf campinguitbater te worden’

De eigenaar van het terrein, Stefaan Vanwynsberghe, vindt de situatie eveneens erg vervelend. “We hebben lang onderhandeld maar zijn inderdaad niet tot een overeenkomst gekomen, noch voor verhuur noch voor verkoop van het terrein. Althans niet voor de juiste prijs”, klinkt het bij hem, net zoals bij Stefaan Brauwers. “De camping bevindt zich overigens al veel langer dan toegestaan op het terrein, maar ik wilde die bewoners ook niet van de ene dag op de andere op straat zetten. Uiteindelijk moest er een knoop doorgehakt worden. Ik ben zelf niet van plan om campinguitbater te worden”, voegt Van Wynsberghe toe. Wat hij eventueel met het terrein van plan is, kan hij voorlopig niet kwijt.