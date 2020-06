Tien kustplekjes, tien keer anders. Ga deze zomer op ontdekking in Middelkerke, de grootste gemeente aan zee

Middelkerke

Middelkerke is met voorsprong de grootste gemeente aan de kust, met een oppervlakte van meer dan 75 vierkante kilometer. Dat is zowat het dubbele van zowel Oostende als Knokke-Heist. Plaats genoeg dus om je vakantie coronaproof door te brengen. En als je denkt dat de kustlijn al veel te bieden heeft, draai je dan maar 180 graden om. Met idyllische dorpjes als Wilskerke, Leffinge en Slijpe kan je ook in het hinterland lekker ontspannen. Deel twee van onze reeks rond de kust in 2020. De aflevering van gisteren over Knokke-Heist gemist? Lees het

