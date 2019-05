Terwijl politici nagelbijtend wachten op eerste uitslagen, rijdt Jean-Marie Dedecker het gras af Timmy Van Assche

26 mei 2019

15u34 0 Middelkerke Bij Jean-Marie Dedecker, onafhankelijk lijstduwer bij N-VA, valt er geen streepje stress te bespeuren in afwachting van de eerste verkiezingsresultaten. De burgemeester van Middelkerke was vanmiddag doodleuk het gras aan het afrijden in zijn tuin.

Het is voor Dedecker misschien wel zijn laatste kans om in het federaal parlement te geraken. Allicht zou hij meer dan 30.000 voorkeurstemmen moeten halen. “Een mooi resultaat halen betekent niet noodzakelijk dat ik een zitje moet halen”, zegt Dedecker terwijl hij wat gras opschept. “Ik denk zelfs dat mijn vrouw ‘content’ zou zijn moest ik niet elke week naar het parlement in Brussel moeten pendelen. Uiteraard hoop ik wel te mogen zetelen en elke donderdag mijn ding te doen als onafhankelijke. Ik hoop alvast op een rechtse regering. Ik zou ontgoocheld zijn mocht N-VA, zoals in Antwerpen, met sp.a een regering vormen, al denk ik niet dat het zo ver zal komen.” Intussen blijft de burgemeester gewoon in zijn tuin werken in afwachting van de eerste West-Vlaamse resultaten. “Het moet - het gras stond veel te hoog. Maar tegelijk is het ook ontspannend.”