Superprestige veldrijden bijwonen? Korting voor inwoners en tweedeverblijvers Timmy Van Assche

23 januari 2020

07u34 0 Middelkerke De vzw CycloCrossComité Middelkerke organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur op zaterdag 15 februari voor de 61ste keer de NoordzeeCross. Inwoners en tweedeverblijvers kunnen de veldrit goedkoper bijwonen.

De koers wordt al sinds 1959 onafgebroken georganiseerd en is daarmee de oudste van ons land. Tijdens deze rit wordt de Superprestige beslecht. Inwoners en tweedeverblijvers van Middelkerke kunnen kaarten kopen aan de helft van de prijs, namelijk 6 euro in plaats van 12 euro. Tickets zijn verkrijgbaar in het toerismebureau in de Casselaan 1.