Stuk strand nabij casinosite toegankelijk voor rolstoelgebruikers Timmy Van Assche

28 juni 2019

17u52 0 Middelkerke Om een strandbezoek voor mensen met een handicap deze zomer vlot te laten verlopen, heeft de gemeente in juli en augustus een post opgesteld waar strandrolstoelen gebruikt kunnen worden.

Met ‘Zon, Zee… Zorgeloos’ wil de provincie West-Vlaanderen toegankelijke stranden realiseren. Samen met zes kustgemeenten, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Zeebrugge, wordt op en rond een toegankelijk strand gestreefd naar voldoende voorbehouden parkeerplaatsen, toegankelijke tramhaltes en duidelijke bewegwijzering. Ook een makkelijke strandtoegang, een verhard pad op het strand tot op het harde zand met rustplatforms, een toegankelijk toilet en omkleedruimte zijn net als speciale strandrolstoelen voor op het zand of in het water aanwezig. De post van ‘Zon, Zee…Zorgeloos’ wordt in de maanden juli en augustus bemand door jobstudenten. Ze zijn dan elke dag te bereiken tussen 10.30 en 18.30 uur. In Middelkerke is het strand ter hoogte van reddingspost 4 Casino West voortaan een ‘zorgeloos strand’ met gereserveerde parkeerplaatsen bij de Jules Van den Heuvelstraat. Wie een strandrolstoel of zeejutter wil reserveren, kan dit doen tijdens de maanden juli en augustus op het nummer 0498/90.58.20 tussen 10.30 en 18.30 uur, ook op zon- en feestdagen. Het gebruik van de hulpmiddelen is gratis.