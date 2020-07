Strandredders houden grote oefening: “In theorie werken we coronaproof, maar probeer maar eens te zwemmen met mondmasker” Bart Boterman

01 juli 2020

14u08 4 Middelkerke Aan surfclub De Kwinte in Westende hebben de strandredders van Middelkerke woensdagmorgen nog een grote gezamenlijke oefening gehouden. De 65 redders doorstonden de fysieke proef feilloos en lijken klaar voor het abnormale zomerseizoen, dat zaterdag al van start ging. “In theorie kunnen wij volledig coronaproof werken. In praktijk merken we dat dit niet zo vanzelfsprekend is”, waarschuwt hoofdredder Bart Van Eechoute.

Elke redder heeft een mondmasker en handschoenen op zak. Er is een extra terreinwagen aangekocht voor een nieuw opgerichte ‘mobiele interventiegroep’, die constant op het strand patrouilleert. “We hebben vijf afgestudeerde verplegers onder de strandredders”, vertelt hoofdredder Bart Van Eechoute. Eerder luidden strandredders de alarmbel, omdat zij deze zomer geen mond-op-mondbeademing mogen doen, maar ook drenkelingen niet mogen beademen met een toestel. Alleen medisch personeel mag dat. Daarom hadden de redders versterking nodig van dokters en verplegers. Die komt er nu. “In augustus voegen ook twee afgestudeerde dokters zich bij onze rangen. Zij zullen die terreinwagen voltijds bemannen en reanimaties met beademingsballonnen uitvoeren, in het geval dat nodig is.”

Bij dergelijke incidenten voeren de strandredders al borstcompressie uit in afwachting van de mobiele interventiegroep. Het team heeft slechts luttele minuten nodig om ter plaatse te raken. Dan nemen zij de interventie volledig over, waarbij ze beschikken over al het nodige beschermingsmateriaal.

“Maar nood breekt wet”, gaat Van Eechoute verder. “Er zijn nog veertig redders opgeleid om met die beademingsballonnen te werken als dat nodig blijkt te zijn. Als iemands leven ervan afhangt, kunnen die strandredders ze ook hanteren. Zo simpel te gebruiken zijn die beademingsballonnen echter niet. Daarom zijn ze in de regel voorbehouden aan de interventiegroep”, aldus de hoofdredder van Middelkerke.

Mondmaskers

“In theorie zijn we volledig coronaproof”, besluit hij. “In praktijk merken we dat dit niet zo vanzelfsprekend is. Afgelopen zondag zagen we daar al het bewijs van. Een kitesurfer had een verwonding opgelopen aan de knie en moest uit de zee worden gered. Het slachtoffer en een redder vielen uit de reddingsboot door de zware golfslag. Daarop hebben de redders naar het strand gezwommen met de kitesurfer. Met handschoenen en een mondmasker zwemmen is gewoonweg niet haalbaar. We kunnen achteraf niet alle betrokken redders in quarantaine plaatsen of we houden na enkele dagen niemand meer over. Iedereen heeft zich ontsmet en gedoucht achteraf. Het redden van levens zit in ons DNA. Dat zal door corona niet veranderen. We doen ons uiterste best om badgasten en onszelf te beschermen”, besluit Van Eechoute.