Strandredder Quinten (17) redt zelfs leven na zijn uren: “Was ijsje aan het eten op dijk toen ik drenkeling zag” Bart Boterman

26 juli 2019

17u44 47 Middelkerke Strandredder Quinten Deschacht (17) uit Middelkerke was donderdagavond rond 21.15 uur een ijsje aan het eten op de zeedijk. Zijn shift zat er al uren op. “Plots zag ik een man in de problemen. Hij klampte zich vast aan een boei. De politie gaf snel een fiat en ik ben hem gaan redden”, getuigt Quinten.

“Het was rond 21 uur al hevig aan het waaien en bliksemen boven zee. Ik was verbijsterd dat er nog zo veel mensen in het water zaten op dat late uur. Echt gevaarlijk”, zegt Quinten. Vanop zijn fiets kreeg hij de drenkeling in het vizier, zo’n 150 meter van de waterlijn. “De man klampte zich vast aan een boei aan het einde van de golfbreker. Hij bleef ter plaatse hangen en kon niet terug. Net toen ik het zag, kwam ook de politie aan. De patrouille kende mij als strandredder en na overleg kreeg ik de toestemming om in het water te gaan. Ik trok mijn T-shirt uit en begon te zwemmen. Al snel was ik tot bij de man geraakt”, gaat Quinten verder.

Geluk gehad

Intussen was de procedure drenkeling ingezet, waardoor ook de brandweer, de scheepvaartpolitie en de NH90-reddingshelikopter koers zetten richting Middelkerke. Maar de grootschalige reddingsactie werd afgeblazen dankzij het ingrijpen van Quinten. “Ik greep de drenkeling en kon hem al zwemmend voorzichtig meetrekken. Na een tijdje konden we staan en was het water niet zo diep meer. De man heeft geluk gehad. Hij was nog in goede gezondheid en moest niet mee met de ziekenwagen”, aldus Quinten.

“Geen held”

Een held moeten ze Quinten niet noemen, vindt hij zelf. “Eens een redder, altijd een redder. Dat het uren na mijn shift was, doet er weinig toe voor mij. Als er iemand in nood is, moet die persoon geholpen worden”, aldus de Middelkerkenaar. Ook hoofdredder Bart Van Eechoute is trots op zijn strandredder. “Maar eigenlijk ben ik trots op al onze strandredders, hoor. Ze zouden allemaal hetzelfde hebben gedaan, in dienst of niet. Dat is de aard van het beestje”, aldus de hoofdredder. Dat er nog zo veel mensen in het water zijn na 18.30 uur, wanneer de reddersposten sluiten, maakt hem wel bezorgd. “Maar er is weinig aan te doen. De mensen weten dat het niet mag, maar slaan dat zwemverbod in de wind. Dan krijg je gevallen zoals dit”, aldus Van Eechoute.

GAS-boete

Ook de politie van Middelkerke is niet opgezet met de late zwemmers. “Maar het is een erg moeilijk te controleren fenomeen. Er zijn niet genoeg politiemensen om ‘s avonds laat te controleren op de stranden. Maar als iemand betrapt wordt, kan hij of zij wel een GAS-boetes krijgen. Het is echt belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de gevaren”, aldus commissaris Frank Delva van politiezone Middelkerke. Ook de drenkeling van donderdagavond, een 33-jarige man uit Tienen, krijgt mogelijk nog een GAS-boete.