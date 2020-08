Storm Francis blaast dak weg van beachbar Pata Pata: “Dit kunnen we missen als kiespijn” Siebe De Voogt

26 augustus 2020

14u47 0 Middelkerke Beachbar Pata Pata in Middelkerke heeft dinsdagnacht aardig wat schade opgelopen door storm Francis. Het dak van één van de containers werd weggeblazen, waardoor zaakvoerder Michael Roelant wellicht twee dagen niet zal kunnen opendoen. “Na de storm van dit voorjaar en de coronacrisis kunnen we dit missen als kiespijn”, zegt hij.

Michael werd woensdagmorgen opgebeld door een buurtbewoner. “Hij zag dat het dak van één van mijn containers was weggewaaid", vertelt hij. “Het bleek om het dak van de bar te gaan. De enorme plaat was meters weggewaaid. De bar lag binnen vol zand en op het terras stonden zowat alle banken schots en scheef.” Michael denkt zeker twee dagen niet open te kunnen doen. “We hebben heel wat opkuiswerk voor de boeg", zucht hij. “Tegen het weekend hoop ik toch zeker opnieuw klanten te kunnen ontvangen. Of ik geen voorzorgsmaatregelen heb genomen? Nee. Tegen die wind valt toch niets te beginnen. Ik heb nog liever regen dan zo’n windstoten. Dit kunnen we echt missen als kiespijn. Dit voorjaar hadden we al schade door storm Ciara en dan was er die verdomde coronacrisis. Het mag eens gaan stoppen.”