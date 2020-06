Speelplaats van gemeenteschool ’t Lombartje krijgt Fins tintje, leerlingen kunnen er zelfs kampen bouwen Timmy Van Assche

26 juni 2020

20u46 0 Middelkerke De 55 leerlingen van gemeenteschool 't Lombartje mochten het schooljaar afsluiten met de inhuldiging van hun vernieuwde speelplaats. Die kreeg een Scandinavisch tintje, maar moet vooral het spelen en ravotten stimuleren.

Met onder meer een klim- en klauterzone, een zeilbootje en een plekje waar echte kampen gemaakt kunnen worden, ziet de speelplaats van de gemeenteschool in deelgemeente Lombardsijde er knap uit. Een ferm stuk klassieke tegelvloer werd ingeruild voor gras en beplanting van fruitbomen. De inspiratie haalde het schoolteam uit Finland, waar ze deelnamen aan een Erasmusproject. “De kampzone leerden we kennen toen we bij de collega’s in Finland op bezoek waren", zegt directeur Katrien Wouters. “Het onderwijsniveau van dat land is van wereldklasse en we wilden toch eens ‘spieken’ wat ze daar allemaal doen. Zo zagen we het initiatief van het kampen bouwen op de speelplaats. Leerlingen krijgen verschillende materialen aangeboden om kampen te leren maken met balken, hout, touw en noem maar op. Het bevordert hun inzicht en motorische vaardigheden ook buiten de klasmomenten.”

Schepen van Onderwijs Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker): “We moeten leerlingen zo veel mogelijk stimuleren om hun motorische en creatieve vaardigheden te verbeteren. Via deze nieuwe indeling van de speelplaats wordt ‘outdoor learning’ pas echt in de praktijk omgezet. Bij het bouwen van kampen, komt veel kijken: de keuze van materiaal, draagkracht en samenwerking. (knipoogt) En bij het leren klimmen en klauteren zal je waarschijnlijk ook het effect van de zwaartekracht leren kennen, uiteraard in een veilige omgeving.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker woonde de inhuldiging bij. Voor hem was het een ‘walk down memory lane’, want Dedecker ging er van het eerste kleuter tot zesde leerjaar naar school.