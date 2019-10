Speelplaats gemeenteschool 't Slijpertje heeft vernieuwd afdak: leerlingen kunnen weer spelen in het droge Timmy Van Assche

12u55 0 Middelkerke De leerlingen van gemeenteschool ’t Slijpertje hebben een vernieuwd afdak boven hun speelplaats gekregen.

‘t Slijpertje in deelgemeente Slijpe telt 45 leerlingen. “Het afdak op de speelplaats was dringend aan vernieuwing toe - de constructie dateert al van ‘de jaren stilletjes’”, zegt directeur Patricia Hauweele. “We zijn er blij dat de gemeente werk heeft gemaakt van vernieuwing.” Het afdak werd gebouwd door de mannen van de gemeentelijke werkhuizen, meldt schepen van onderwijs Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Met de donkere en natte maanden in het vooruitzicht, kunnen de kinderen sowieso buiten blijven spelen, zonder nat te worden. Puik werk van onze werklieden én plezant voor de kinderen.”