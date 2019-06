Slijpebrug komende week afgesloten voor werken aan slijtlaag Timmy Van Assche

13 juni 2019

00u54 1 Middelkerke De slijtlaag - het oppervlak zeg maar - van de Slijpebrug moet vernieuwd worden. Om delaag te herstellen, dient de brug afgesloten te worden voor alle gemotoriseerd verkeer.

De brug zal afgesloten worden vanaf maandag 17 tot vrijdag 21 juni. Fietsers en voetgangers zullen de brug wel kunnen gebruiken. Er wordt een omleiding voorzien aan het sluizencomplex in Nieuwpoort, de Driewegen in Middelkerke en aan de Slijpebrug zelf. De Rattevallebrug of Leffingebrug zijn alternatieven. De werken zijn ook onderhevig aan weersomstandigheden.