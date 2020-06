Sint-Theresiakapel wordt ontwijd en krijgt nieuwe invulling Timmy Van Assche

11 juni 2020

14u46 0 Middelkerke De charmante Sint-Theresiakapel van Westende-Bad krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Het gemeentebestuur koopt het gebouw over van de kerkfabriek en plant er socioculturele activiteiten. Aan de verkoop zijn enkele strikte gebruiksvoorwaarden verbonden.

Middelkerke koopt de kapel langs de Badenlaan aan voor de symbolische prijs van 1 euro. Belangrijkste voorwaarde is dat de kapel een toegankelijke, socioculturele functie krijgt. De exacte herbestemming staat nog niet vast. “Als we niet aan de voorwaarden voldoen, zouden we alsnog 485.000 euro moeten betalen, maar zo ver zal het natuurlijk niet komen”, geeft burgemeester Jean-Marie Dedecker mee.

Cenakel

Eerder was al duidelijk dat de kerkfabrieken en het gemeentebestuur aanstuurden op een doordachte herbestemming van de kleinere kerken in Middelkerke. “Het aantal diensten is al beperkt tot de grotere kerken in Middelkerke, Westende-Dorp en Lombardsijde. De verkoop van de kapel is dus een uitvoering van het kerkenbeleidsplan.”

De Sint-Theresiakapel werd vlak voor de Eerste Wereldoorlog gebouwd op initiatief van enkele vooraanstaande toeristen. Later kreeg de kapel aan de overkant van de straat het gezelschap van het Cenakel, dat fungeerde als ‘zomerkerk’. Binnenkort worden beide religieuze gebouwen onttrokken aan de eredienst. Het Cenakel wordt mogelijk verkocht om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.