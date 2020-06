Sint-Lutgardisinstituut ziet juffen Rosa en Annemie na ruim een kwarteeuw op pensioen gaan Timmy Van Assche

30 juni 2020

20u24 0 Middelkerke Het Sint-Lutgardisinstituut van Westende ziet twee hondstrouwe en gewaardeerde lesgevers op pensioen trekken: Rosa Coene (60) verlaat de school na maar liefst 27 jaar, Annemie Hermans (62) vertrekt na - alstublieft - 36 jaar.

De coronacrisis deed een groot afscheidsfeest in het water vallen. Maar de twee sympathieke dames kregen alsnog het afscheid dat ze na al die jaren verdienen. Rosa, afkomstig uit en opgegroeid in Middelkerke, was er sinds 1992 actief. Annemie, afkomstig uit Mechelen, lapt er nog negen jaar bij. “We hebben hier een heel mooie tijd beleefd en mogen trots zijn op al die jaren voor de klas", vertellen ze. “Onze laatste dag op school was best emotioneel. We moeten dit nog even laten doordringen. Zo werden we getrakteerd op een dansje van de kinderen, kregen we een rode en witte roos toegestopt en werden de zakdoekjes bovengehaald op het lied ‘Les lacs du Connemara’. Het leukste moment: we kregen elk een geschenkje van de leerlingen toegestopt.” Zo kreeg Rosa sudoku’s en potje honing, aan Annemie werden pralines en snoepjes gegeven. “Een perfect afscheid”, klinkt het bij de twee.

Beide dames zullen nu genieten van een meer dan welverdiend pensioen. Al zal Rosa het schoolleven nog niet helemaal loslaten. “Als ze iemand zoeken om mee te begeleiden op uitstapjes, mogen ze me altijd een belletje geven”, knipoogt ze.