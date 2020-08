Sint-Lutgardis in Westende klaar voor nieuwe schooljaar met grondige opfrissing van onthaal en lokalen Timmy Van Assche

21 augustus 2020

15u32 0 Middelkerke Basisschool Sint-Lutgardis in de Westendelaan 344 zet extra in op de ‘feel good’ van haar leerlingen, ouders en personeel. Na enkele stevige werken werden aan onder andere het dak, kregen ook de verschillende lokalen een grondige opfrisbeurt.

Directeur Kristof Devos licht de verschillende werken toe, waarmee Sint-Lutgardis aantoont klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar. “Het buitenraamwerk van de benedenverdieping kreeg een nieuw laagje verf en de inkom, het onthaal met secretariaat en de gangen werden volledig heringericht", zegt Devos. “Die ogen nu modern en erg uitnodigend. De nieuwe glazen voordeur van de hoofdingang geeft meteen een transparante inkijk op het volledig heringerichte onthaal.” Daar zorgen glazen wanden, een strakke inrichting en enkele kleurtoetsen voor een aangename toegang tot de schol. Verder is gezorgd voor een wachtruimte met knusse lederen zetels en een digitaal infoscherm.

In de gangen en klassen werd gekozen voor een witte verf in combinatie met licht groenblauw. “Zo verdwijnen de vaak felle en drukke kleuren uit jaren van zo’n twintig jaar geleden. Ook overbodige materialen werden uit gangen en klassen verwijderd om zo nog meer ruimtegevoel te creëren. Door een overaanbod aan prikkels weg te nemen, creëer je meer rust bij de kinderen en laat je ze beter focussen, leren en te studeren.”

Deze vernieuwingen kaderen binnen een totaalrenovatie van onze school. Zo beschikt Sint-Lutgardis sinds vorig jaar al over hypermoderne sanitaire voorzieningen en werd er eerder al stevig geïnvesteerd in nieuwe ramen, een nieuw dak, en draadloos en modern computernetwerk. “Bij elke renovatie hadden het schoolbestuur en de begeleidende architecten respect voor de oorspronkelijke stijl van het gebouw. Zo werd bijvoorbeeld in de gangen gekozen om de grote en sierlijke boogramen, die voor veel lichtinval zorgen, te behouden”, besluit de directeur.

Deze vernieuwingen plaatsen onze unieke identiteit nog meer in de kijker! De vernieuwingen in ‘the look en feel goed’ van onze school moeten enkel versterken en in de verf zetten van waar we als school al heel sterk en zelfs uniek in zijn. Zo is team Sint-Lurgardis bewust kleinschalig, uitgesproken warm in de begeleiding van haar leerlingen, heel vlot aanspreekbaar voor ouders en uitermate sterk in zorg en de opvolging van elk kind. Bij ons kent elke juf of meester de naam van elk kind en zelfs de namen van heel wat ouders en weten de ouders heel goed dat ze bij de leerkrachten en de directeur terecht kunnen met de problemen van hun kinderen en dat er echt naar hen geluisterd wordt.