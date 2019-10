Sigarendievegge die feiten pleegde “omdat ze al tien jaar hersenschudding heeft” krijgt 6 maanden cel Siebe De Voogt

04 oktober 2019

13u27 1 Middelkerke Een 65-jarige winkeldievegge uit Middelkerke heeft 6 maanden cel gekregen. J.T. had een bijzondere verklaring voor de diefstallen. “Ik heb al tien jaar een hersenschudding en het is daardoor dat ik dit doe”, vertelde ze. De vrouw stal bij de feiten telkens dozen met sigaren.

J.T. (65), een vrouw van Poolse origine uit Middelkerke, werd op 26 september op heterdaad betrapt in de Okay in Lombardsijde. Bij de kassa bood ze vier blikken bier aan om te betalen, maar een doosje met sigaren had ze kort voordien weggesmokkeld. De winkeldetective doorzag haar plannetje en hield de vrouw tegen bij de uitgang. De man herkende de dievegge van verschillende feiten eerder in 2018. Tussen juni en september pleegde J.T. vijf diefstallen in hetzelfde filiaal. Telkens ging het om dezelfde buit. “Mevrouw was blijkbaar een liefhebber van sigaren”, vertelde de procureur vorige maand. “Ze verklaarde al tien jaar een hersenschudding te hebben. Er was volgens haar iets mis met haar hersenen, waardoor ze feiten pleegde.” J.T. kwam uiteindelijk niet opdagen voor haar proces. Ze werd vrijdagmorgen veroordeeld tot 6 maanden cel en moet ook 400 euro boete betalen.