Selfie nemen met Tante Sidonia, dat kan opnieuw op de zeedijk van Westende Timmy Van Assche

15 juni 2020

17u26 1 Middelkerke Tante Sidonia is terug in Westende. 't Is te zeggen: de bekende blauw-witte zitbank met daarop de blonde stripfiguur uit Suske & Wiske staat opnieuw op de zeedijk ter hoogte van de Meeuwenlaan.

De bank werd enkele maanden geleden weggehaald voor onderhoud. Onlangs werd ze door de gemeentediensten teruggeplaatst op haar vaste stekje.

De zitbank is een bekend zicht in de badplaats. Ze werd in 2018 geïnstalleerd na een samenwerking tussen Stripstudio Vandersteen, Standaard Uitgeverij en Toerisme Middelkerke. Het beeld werd gemaakt door Studio De Wolf uit Sijsele en paste in het promoten van Middelkerke als stripgemeente. De zitbank fungeert namelijk als trekpleister om ‘selfies’ te nemen: heel wat passanten poseren er eventjes met Tante Sidonia.