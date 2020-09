Schilder factureert 100.000 euro in het zwart, terwijl hij werkloosheidsuitkering krijgt: “Een Win For Life-dossier” Siebe De Voogt

16 september 2020

13u09 12 Middelkerke “Een Win For Life-dossier.” Zo beschreef arbeidsauditeur Jeroen Lorré woensdagmorgen de zaak tegen een 58-jarige schilder uit Nieuwpoort. Erwin T. riskeert 18 maanden cel, omdat hij 100.000 euro in het zwart factureerde, terwijl hij een werkloosheidsuitkering trok.

De feiten kwamen aan het licht bij een werfcontrole op 28 november vorig jaar in Middelkerke. “Op de bewuste werf waren twee personen aan het werk”, stelde de arbeidsauditeur. “Het ging om een vaste werknemer en de beklaagde. Die laatste nam de vlucht met een bedrijfsvoertuig, maar liet al zijn materiaal achter. Daaronder zat een werkagenda, waaruit bleek dat de man 18 euro per uur factureerde in het zwart.”

Erwin T. inde op die manier 100.000 euro, maar betaalde er geen belastingen of sociale bijdragen op. “Hij profiteerde dubbel van de staat, want trok ook twee jaar lang een werkloosheidsuitkering van in totaal 30.000 euro”, sneerde de arbeidsauditeur, die aanhaalde dat T. in 2017 failliet werd verklaard als zelfstandig schilder. “In duistere omstandigheden, want kort voor het faillissement kocht hij nog een Porsche aan.”

De man is niet aan zijn proefstuk toe, want werd in het verleden al 20 keer veroordeeld voor de politierechtbank. Voor zijn proces woensdagmorgen kwam hij niet opdagen. T. riskeert bij verstek 18 maanden cel. Vonnis op 21 oktober.