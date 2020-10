Schepen Eddy Van Muysewinkel overleden na moedige strijd, burgemeester Dedecker: “We verliezen een crème van een vent” Timmy Van Assche Leen Belpaeme

11 oktober 2020

13u15 0 Middelkerke Schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) is overleden in de nacht van zaterdag op zondag. Hij was al een tijdje ziek en voerde een moedige strijd tegen kanker. Ondanks zijn ziekte bleef Van Muysewinkel zijn ambt uitoefenen. “Tot de laatste dag”, zucht een aangedane burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Eddy was een echte gentleman.”

Van Muysewinkel was amper 66 jaar. Hij is geboren in Halle in Vlaams-Brabant, maar woonde sinds 2001 in Middelkerke. Hij stond mee aan de wieg van Lijst Dedecker en was dus een trouwe soldaat van Jean-Marie Dedecker. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde hij 1.138 stemmen. Goed voor een elfde plaats binnen de kieslijst van Lijst Dedecker, maar omwille van zijn capaciteiten en inzichten werd hij als schepen aangeduid. Hij had een aanzienlijke portefeuille met onder meer cultuur, openbare werken, mobiliteit en erfgoed als bevoegdheden. Professioneel was Van Muysewinkel voorheen manager en kaderlid bij vrachtbedrijf TNT.

“Eddy was een eervol man, een minzaam persoon en een echte gentleman. Echt, een crème van een vent. Ik heb nooit - echt, nóóit - woorden met hem gehad. En wie mij kent, weet dat dit uitzonderlijk is", vertelt burgemeester Dedecker. “Hij was werkelijk zot van cultuur en vervulde die schepenfunctie met verve. De hele omschakeling naar een ‘open library’, een verregaande modernisering van onze bibliotheek, was volledig zijn idee en verdienste. Eddy was ook gepassioneerd door geschiedenis en schreef bijvoorbeeld een boek over de Eerste Wereldoorlog. Hij richtte ook mee kunsttentoonstellingen in en was voortrekker om Villa Les Zéphyrs in Westende te herbestemmen tot cultuurhuis. Als schepen van Openbare Werken had hij nog maar recent een plan ontvouwd om onze talloze landelijke wegen de renoveren en herstellen. Hij had met die bevoegdheid ook 140 personeelsleden onder zijn vleugels. Omdat hij op pensioen was, wijdde Eddy heel veel tijd aan zijn mandaat. Tot de allerlaatste dag.”

Het pijnlijke verlies van Eddy Van Muysewinkel betekent echter dat het college een nieuwe schepen zal moeten aanduiden. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Ook de bevoegdheden zullen allicht wat verschuiven.