Romy zoekt getuigen van vandalisme aan haar Fiat 500 Bart Boterman

10 april 2020

08u44 0 Middelkerke Romy Sanders uit Middelkerke zoekt getuigen van vandalisme aan haar Fiat 500. Dinsdagavond, tussen 19 uur en 20.30 uur, werd het raam aan de passagierskant ingeslagen.

De wagen stond geparkeerde in de Westendelaan ter hoogte van nummer 21. Initieel leek het alsof er was ingebroken in de Fiat, maar er is niets gestolen. Het gaat dus om puur vandalisme. In de wagen vond ze een metalen onderdeel dat allicht door het raam werd gegooid door de dader. Romy liet de politie ter plaatse komen voor de vaststellingen. Wie getuige was van dit feit of meer informatie heeft, wordt verzocht de lokale politie van Middelkerke te bellen op het nummer 059/31.23.12.