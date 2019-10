Roemenen krijgen 20 maanden cel voor diefstal van 14.000 euro aan flessen sterke drank bij Colruyt Siebe De Voogt

03 oktober 2019

14u13 0 Middelkerke Drie Roemenen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 20 maanden, waarvan 14 effectief, gekregen voor liefst dertig winkeldiefstallen in filialen van Colruyt over het ganse land. De mannen maakten flessen sterke drank buit met een totale waarde van 14.000 euro.

De winkeldetective van de Colruyt in Middelkerke merkte op 26 maart een verdachte wagen met Franse nummerplaat op in de buurt. Aan boord zaten drie mannen, waarvan hij één herkende van vorige feiten. De winkeldetective verwittigde de politie en besloot de wagen te volgen en hun route door te bellen. Ter hoogte van Loppem konden de Roemeense winkeldieven staande gehouden worden. Bij het doorzoeken van hun wagen troffen agenten liefst 69 flessen sterke drank aan. Het verdere onderzoek bracht aan het licht dat de dieven diezelfde dag in drie uur tijd ook feiten pleegden in Nieuwpoort en Koksijde. Ze konden in totaal gelinkt worden aan dertig diefstallen, waarmee ze in drie weken tijd voor in totaal 14.000 euro aan sterke drank buit maakten.