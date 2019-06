Reuzenrad ‘Roue de Marseille’ raakt tijdig klaar voor opening op vrijdag Timmy Van Assche

18u08 0 Middelkerke Ondanks enkele dagen met regelrecht snertweer, zal het reuzenrad op de zeedijk tijdig kunnen openen. Vrijdagavond, bij de start van ‘Bier aan zee - Bierweekend 2.0' kan iedereen al een ritje maken. Het rad staat op de site van het oude casino.

“Met zijn 44 meter wordt het authentieke reuzenrad de blikvanger van de Middelkerkse zomer”, zegt toerismeschepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “Het Roue de Marseille heeft open cabines, wat zorgt voor een nog grotere beleving. De reuzenrad is open vanaf het evenement ‘Bier aan zee’ en blijft in onze gemeente tot eind september.” Een ritje op het rad kost 6 euro voor volwassenen, 4 euro voor kinderen. Roue de Marseille is dagelijks open tussen 11 en 22 uur.