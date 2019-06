RESTAURANTRECENSIE. La Tulipe in Middelkerke Timmy Van Assche

04 juni 2019

18u49 0 Middelkerke In 2003 werd chef Christa Cappelle verkozen tot Lady Chef of the Year. Wij waren benieuwd of ze ook vandaag nog kan toveren in haar restaurant La Tulipe.

De centrale ligging is een troef. Je kan hier makkelijk de kusttram naartoe nemen om een glaasje extra te drinken, want de tramhalte ligt enkele tientallen meters verderop in de Leopoldlaan. Wat meteen opvalt, is het klassieke interieur en de keurig gedekte tafel met oog voor detail. De ontvangst is erg vriendelijk en op de achtergrond speelt aangename muziek – oldies, evergreens en rustige klassiekers. De toon is gezet. Op de menukaart valt ons oog op bouillabaisse met kreeft (55 euro) en viergangen vismenu (45 euro). Als starter gaan de huisaperitief van passievruchtenlikeur, kir en sinaasappelsap met een brochette van vers fruit (9,5 euro) en cava (8,5 euro) vlotjes binnen. Ook vier hapjes van het huis, waaronder licht gerookte forel, vallen erg in de smaak. De eerste gang, een Noorse schotel, is een lekkere combinatie van schelletjes gerookte heilbot, zalm en paling, maar de presentatie is wat gewoontjes.

Attent

De daaropvolgende vissoep als deel van het menu is prima gekruid en wordt opgediend in een schelp op een bord van keien. Attent: ook al kiest slechts één van ons een menu, toch moet de ander niet toekijken. De bouillabaisse wordt namelijk drie keren opgediend op het ritme van het vismenu. En ook hier zijn de smaken uitmuntend op elkaar afgestemd en is de vis goed gegaard. Als hoofdgerecht op het vismenu staat prima gepocheerde staartvis met scampi’s en witte wijnsaus. Het riante bord gaat smakelijk binnen. De puree heeft een heerlijke botersmaak, maar de scampi’s waren helaas iets te droog. We sluiten af met een lekkere chocolade marquise en de verrukkelijke perensorbet met flinke scheut likeur Poire Williams (11 euro). Let vooral op de met peren versierde fles waarmee de likeur wordt geschonken. De witte huiswijn, een door maître-sommelier Rik Vandermeersch schitterend uitgekiende chardonnay van Domaine de la Ferrandière uit de Pays d’Oc, begeleidt onze maaltijd. De bediening verloopt met oog voor detail: een lekker ouderwets vingerkommetje warm water met schijfjes citroen staat zowat symbool voor de klassieke etiquette. Minpunt: op onze bordjes moesten we best lang wachten. Al kunnen we hier begrip voor opbrengen toen bleek dat chef Christa er die avond in de keuken onverwacht alleen voor stond. Conclusie: de Lady Chef van 2003 is haar kunstjes nog niet verleerd.

Praktisch:

Leopoldlaan 81

8430 Middelkerke

059/30.53.40

Buiten de feestdagen gesloten op zondagavond, maandag en dinsdag.

Prijzen:

Voorgerecht: 8,5 – 21,50 euro

Hoofdgerecht: 30 – 60 euro

Nagerecht: 7 – 11 euro

Onze beoordeling:

Eten: 8,5/10

Comfort: 8/10

Bediening: 8/10 Sterren: 4/5