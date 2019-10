Reddingsactie voor leerling (11) die wordt meegesleurd door golf tijdens schooluitstap aan zee Bart Boterman

03 oktober 2019

18u40 0 Middelkerke Een leerling (11) van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen is donderdagmiddag aan erger ontsnapt tijdens een tweedaagse in Westende. Rond 16 uur ging de leerlingengroep pootje baden in zee, ter hoogte van Sint-Laureins. Plots werd de leerling meegesleurd door een golf en de stroming.

De vijfde en zesdejaars zijn op tweedaagse bezinningsreis in Westende en verblijven vlakbij het strand. Tijdens het pootje baden ging een van de leerlingen te ver in zee en liet zich meesleuren. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen en een van de begeleiders besloot de leerling meteen achterna te zwemmen. Intussen waren de reddingshelikopter NH90, politie, twee reddingsboten, de brandweer en de ziekenwagen onderweg. Ook twee watersporters die aan het suppen waren (stand-up paddling, red.) kregen lucht van het incident en zetten koers richting de hulpeloze leerling en zwemmende begeleider.

“Met behulp van de twee alerte watersporters zijn leerling en begeleider snel aan wal geraakt, voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. Het incident is gelukkig goed afgelopen”, zegt commissaris Frank Delva van de lokale politie Middelkerke. De leerling bleek schijnbaar ongedeerd, maar werd toch ter controle naar het ziekenhuis overgebracht omdat die mogelijks zeewater binnen kreeg.

Geen complicaties

“Onze leerling mocht het ziekenhuis alweer verlaten en er zijn verder geen complicaties. Het was vooral uit zekerheid dat we de hulpdiensten belden, want vrij snel had ik onze leerling al zwemmend te pakken. Daarna zijn we samen met de suppers terug gezwommen. We hebben hier wel lessen uit getrokken. De zee is onstuimiger dan het lijkt”, reageert de reddende begeleider van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen. Er zijn bovendien al enkele weken geen strandredders meer aanwezig op het strand.

Vrijdag keert de leerlingengroep, uit het vijfde en zesde leerjaar, terug naar huis.