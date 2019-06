Radioprogramma Duyster keert voor tweede keer terug naar Leffingeleuren met knappe livemuziek TVA

25 juni 2019

16u51 0 Middelkerke Met duyster.live keert het heerlijke liveconcept van het voormalige radioprogramma terug naar muziekfestival Leffingeleuren. Net als vorig jaar vormt de dorpskerk het decor.

Voor de tweede keer heeft Leffingeleuren een extra podium op zaterdag, in de Onze Lieve Vrouwekerk van Leffinge. “Met gepaste trots ontvangen wij dit jaar opnieuw duyster.live, het concept waarbij Ayco Duyster en Eppo Janssen hun kindje weer even tot leven wekken”, laten de festivalorganisatoren weten. “In duyster.live hebben we vier artiesten te gast, waarvan er drie een sessie spelen en één artiest een volledig concert. Die rol is dit jaar weggelegd voor Marissa Nadler. Voor tussen en na de live-muziek zorgen Ayco en Eppo voor de presentatie, de interviews en een mooie selectie nieuwe en klassieke duyster. platen.”

‘Comeback’ van Tomàn

De opvallendste naam is zonder twijfel Tomàn, die voor het eerst sinds 2013 opnieuw zullen samenspelen. Hun laatste concert vond plaats in 2013 in Beijing, China. Hoewel deze cultband nooit gesplit is, werd het nadien bijzonder stil rond hen, “gewoon even geen tijd wegens vaderschap en te veel zijprojecten”. Tomàn wordt vaak onder de postrock-noemer gecatalogeerd. Ze brachten drie platen uit, ‘Catchin’ a Grizzly Bear’, ‘Perhaps We Should Have Smoked The Salmon First’ en ‘Where Wolves Wear Wolf Wear’. “Eén van hun eerste grote wapenfeiten was trouwens de overwinning op Verse Vis 2003 wat hen toen een plaats op de affiche van Leffingeleuren bezorgde. Speciaal voor Leffingeleuren komen ze nu opnieuw samen om oude livefavorieten in een ‘stripped down’ versie te brengen.

Dubbele Bill Ryder-Jones

De fans van Bill Ryder-Jones worden extra verwend, want hij zal naast zijn concert met band in zaal De Zwerver, ook een exclusieve sessie spelen in de kerk, solo op piano. Op 26 juli komt er eenvolledig herwerkte versie van zijn recentste plaat ‘Yawn’ uit, getiteld ‘Yawny Yawn’. Bill Ryder-Jones kleedde de nummers volledig uit en speelde ze weer in, enkel hergebruikt makend van zijn stem en piano. “Een unieke kans dus om deze man op twee verschillende manieren aan het werk te zien.” Marissa Nadler is dan weer een folkzangeres uit Boston die sinds 2004 bouwt aan een prachtige carrière die haar al acht solo albums en een pak losse releases opleverde. Ze werkte ook al samen met mooi volk als John Cale, Angel Olsen, Mercury Rev en recent met Steve Brodsky met wie ze de plaat ‘Droneflower’ uitbracht.

Winnaar Verse Vis

Mirek Coutigny ging dit voorjaar met de hoogste eer aan de haal op onze eigen wedstrijd Verse Vis. Pianist en componist Mirek behaalde met zijn trio, bestaande uit celliste Jolien Deley en percussionist Jonathan Bonny, zowel de Publieksprijs als de Prijs van de Jury. Coutigny zal in de kerk een solosessie spelen. Muzikaal zijn er gelijkenissen te horen met pakweg Nils Frahm, Ólafur Arnalds of Boards of Canada. “Drie klinkende namen die zonder duyster. nooit in het collectieve geheugen van de muziekfan hadden gezeten want het radioprogramma zette de neo-klassieke muziek mee op de kaart.”

Leffingeleuren vindt plaats op 13, 14 en 15 september. Info en tickets: www.leffingeleurenfestival.be.