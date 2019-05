Programma ‘Bier aan zee’ bekend met onder meer nieuwe SeaKing Tripel Timmy Van Assche

30 mei 2019

16u03 8 Middelkerke Het populaire ‘Bier aan zee’, zeg maar het Bierweekend 2.0, heeft haar programma bekend gemaakt. Het bierfestival vindt plaats van vrijdag 14 tot en met zondag 16 juni.

Middelkerke gaat prat op haar naam van 'langste biertoog van België’. “Het moet een weekend vol gezelligheid en sfeer worden, waarbij je samen kan genieten van lekkere bieren op diverse terrasjes, omkaderd met de nodige animatie voor jong en oud.” Op het Epernayplein kan je terecht voor begeleide bierproeverijen in samenwerking met de Brussels Beer Challenge. Er zullen ook verschillende chalets staan met daarin diverse brouwerijen, groot en klein, uit alle uithoeken van België en de ons omringende landen, die allemaal een medaille behaald hebben op de internationale Brusselse Beer Challenge. Een van de opvallende bieren die de bezoekers kunnen proeven, is de SeaKing Tripel van 8,5 graden gebrouwen door Huisbier. Deze stevige Noordzeetripel wordt gemaakt met onder meer zeewier en zal aan het grote publiek worden voorgesteld in Middelkerke.

Op zaterdag 15 juni is er een tasting van Duitse bieren met gastspreker Dennis Kort van brouwerij Schneider Weisse. Diezelfde dag om 18 uur komt Yannick de Cocqueau praten over de do’s & don’ts rond foodpairing. Op zondag 16 juni om 14 uur geeft Luc De Raedemaeker gelijkaardige voordracht. Om 16 uur licht Thomas Costenoble Waalse klassiekers toe. Een van deze vier degustaties kost 15 euro per persoon. Inschrijven kan via de dienst voor toerisme in de Joseph Casselaan 1, via 059/30.03.68 of toerisme@middelkerke.be. Bier aan zee is op vrijdag open vanaf 16 uur, op zaterdag en zondag vanaf 10 uur.