Primeur in Vlaanderen: Middelkerke neemt veiligheidscapsule ‘Nebula’ in gebruik Timmy Van Assche Leen Belpaeme

20 juli 2020

11u44 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Middelkerke De gemeente Middelkerke test de unieke veiligheidscapsule Nebula. Die meet de temperatuur en ontsmet de handen, waarna je door een ontsmettingsnevel wandelt. Het toestel is uniek in Vlaanderen en werd aan het brede publiek voorgesteld bij het MAC, of ‘Middelkerks administratief centrum’.

“De Nebula opent in deze onzekere tijden de deur naar een vrijere en veiliger samenleving”, meent burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). “Omdat wij dit innovatief project ondersteunen, plaatsen we de Nebula als eerste in ons administratief centrum, waar we het aan een praktijktest onderwerpen. Zo zorgen we voor extra veiligheid voor onze medewerkers en de bezoekers van het administratief centrum.”

Made in West-Vlaanderen

Bedenkers en bezielers van dit toestel zijn ondernemers Henk Louf en Joke Huys uit Wevelgem. “Aan het begin van deze coronacrisis stelden we vast dat virussen en bacteriën ons leven te vaak drastisch beïnvloeden en dat bescherming en preventie een noodzaak wordt voor de toekomst.” Ze ontwierpen daartoe een cabine toegankelijk met rolstoel, kinderwagen of functioneel met winkelkar. Terwijl je je handen ontsmet, wordt je temperatuur gemeten, waarna je door een ontsmettende nevel terug naar buiten stapt.

“Meten is weten en veiligheid is onze hoogste troef. De Nebula combineert beiden en zorgt zo voor een hoger veiligheidsgevoel en bewegingsvrijheid voor jezelf en je omgeving”, zeggen ontwikkelaars Henk Louf en Joke Huys.

(later meer)