Primeur in Vlaanderen: Middelkerke krijgt bewaakt hondenstrand Timmy Van Assche

11 februari 2020

17u36 0 Middelkerke De gemeente Middelkerke pakt uit met een bewaakte zwemzone waar ook honden - aan de leiband welteverstaan- welkom zijn. Daarmee is het de eerste bewaakte zwem- en hondenzone van onze kust.

Het stuk strand bevindt zich ter hoogte van de voormalige camping Cristal Palace, in de duinen van Sint-Laureins op de grens van deelgemeenten Westende en Lombardsijde. Schepen van Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker) licht het project toe. “We merkten op dat er maar weinig badgasten waren in de bewaakte zone van Crystal Palace. Maar vlak ernaast was het er altijd druk. De reden: hondeneigenaars gingen naar het onbewaakte stuk strand omdat de dieren in de bewaakte zone niet welkom waren. Ze gingen er zelfs zwemmen, wat eigenlijk verboden is. Nu, we denken dat dit een succes zal zijn, want een dergelijk toegankelijk strand is uniek aan de Vlaamse kust.”

Honden moeten er wel aan de leiband. Volgens schepen Dedecker ziet de gemeente ook mogelijkheden om er activiteiten en events gericht op honden en hun eigenaars te (laten) organiseren. Eerder had Dedecker al enkele speerpunten toegelicht om de toeristische aantrekking van Middelkerke te verhogen. “En daar past dit hondenstrand perfect in.”